DJ Vegas lança remix de ‘Sitar’ e acumula 1 milhão de views

O DJ e produtor curitibano Paulo Vilela, popularmente conhecido como Vegas, lançou o remix da música Sitar. A faixa, originalmente feita por Henrique Camacho, foi lançada em 2021. O remix Sitar (Vegas Remix) já está disponível no Youtube e no Spotify.

Vegas está entre os DJs mais requisitados no dancefloor do mundo. Ele anunciou, no dia 14 de março, em seu perfil do Instagram, o novo lançamento: Sitar (Vegas Remix), produzido em 2021 pelo DJ e produtor paulistano Henrique Camacho. A música acumula mais de 1 milhão de plays e visualizações no Youtube e Spotify.

Sitar (Vegas Remix) foi lançada hoje no Spotify e no Youtube. Vegas remixou a música de Camacho após ter ganhado o apreço do público em outubro de 2023, quando tocou a faixa em uma de suas apresentações. Vegas marcou presença na Tomorrowland Bélgica em 2023.