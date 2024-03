Festa Liquid Dance ocupa o Externa Club nesta sexta-feira (8/3)

A festa Liquid Dance acontecerá nesta sexta-feira (8/3) no Externa. A casa Externa Club destaca a crescente cena do psytrance no DF. A vertente combina high bpm com melodias progressivas na música eletrônica.

Liquid Dance apresenta o DJ e produtor israelense Captain Hook, que explora o psychedelic progressive trance com elementos de techno. Sua música é caracterizada por batidas fortes, linhas de baixo pulsantes e atmosferas hipnóticas. Captain Hook está entre os DJs mais requisitados no dancefloor no mundo.

O DJ e idealizador da Hipnótica — maior festa de Trance do Centro-Oeste — Murillo Kobot chega ao palco do externa com a vertente full on groove mesclando o progressive. Kobot é DJ set e ainda não produz suas músicas, fazendo a leitura da pista, ele toca as maiores tracks de trance nas festas. Ao Correio, Kobot está animado para participar da Liquid Dance: "O público de Brasília é sensacional, já tive apresentações memoráveis aí, considero minha segunda casa, sempre me recebem muito bem. Amo a cena de Brasília".

Kobot está na cena do psytrance há 19 anos e descreve como a música eletrônica move a vida dos ouvintes: "Posso dizer, com propriedade, o trance cura as pessoas ao longo desses anos. Foram tantas histórias de pessoas que entraram para esse universo e se curaram de tantos outros traumas... Já recebi muitas e muitas mensagens e histórias nesse sentido". O DJ vê a cena do trance em Brasília/Goiânia numa sintonia:"São o berço do psytrance nacional, então é uma cena muito homogênea, grande parte dos frequentadores se conhece, tem aquele clima amigável. Fico muito feliz de ver as festas voltando com tudo na região, isso é ótimo para todos em geral".

DJ Azys, residente nos clubes de Brasília desde 2003, e Néktar fecham o line up da festa Liquid Dance de hoje.

Serviço

Liquid Dance

Externa Club, hoje às 22h30, ingressos a partir de R$40 ( taxa) na plataforma do Sympla. Evento para o público acima de 18 anos.