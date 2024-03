‘Mulheres de Areia’ vai ganhar segundo remake na Globo? Entenda

Mulheres de Areia chega ao fim na Globo nesta sexta-feira (15/3), dentro da sessão Edição Especial. Em sua terceira reprise, a novela, de 1993, se despedirá sob saldo de sucesso em audiência e repercussão entre o público novamente. Diante da atemporalidade, a obra é cotada até hoje para ganhar um novo remake.

Solange Castro Neves, que foi colaboradora da autora Ivani Ribeiro (1922-1995), na versão do folhetim de 31 anos atrás, abriu o jogo sobre a possibilidade de trabalhar uma terceira versão da obra, que já é uma adaptação da novela homônima produzida em 1973, na extinta Rede Tupi.

"Trabalhei com Ivani durante 17 anos. Como todo escritor tem a sua carpintaria diferenciada dos outros, com Ivani aprendi a dar valor aos pequenos detalhes como por exemplo a importância do som dos diálogos, do silêncio, da trilha sonora, de escrever uma história atemporal, sendo que todas as cenas deviam ter uma razão de existir", disse a co-autora de Mulheres de Areia, em entrevista ao portal NaTelinha.

Com a onda de remakes na Globo, Solange Castro Neves avaliou uma nova adaptação de Mulheres de Areia, mas enfatizou os riscos: "A minha vivência me fez crer que um remake é muito mais difícil de dar certo do que uma história original porque as comparações são inevitáveis e ainda mais no caso de ‘Mulheres de Areia’, os personagens estão muito vivos na memória dos telespectadores", explicou ela. "Mas, por se tratar de uma novela atemporal, dando uma repaginada e talvez trabalhando outra linguagem, tenho certeza de que será um sucesso", disse.

