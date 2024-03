Pai relembra morte trágica de neto do Chico Anysio após chá de ayahuasca

Nizo Neto, que é filho do saudoso Chico Anysio (1931-2012), relembrou a morte de um dos seus oito filhos, Rian Brito, em 2016, após o consumo de doses de chá de ayahuasca, uma planta com potencial alucinógeno. Na época, o rapaz foi encontrado morto, na Praia de Quissamã, no Rio de Janeiro, com o corpo em estado de decomposição.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o ator desabafou sobre a dor do luto, e como o assunto sobre o consumo da bebida alucinógena deveria ganhar visibilidade e debates na sociedade acerca dos seus riscos.

"Há pessoas com relatos incríveis de vida, mas também há pessoas que tiveram o contrário, que foi o que eu vivi, de gente que surtou e não voltou à consciência. Meu filho teve um surto psicótico clássico. Mas os militantes radicais não admitem que isso pode fazer mal. Há tráfico disso, inclusive. Há gente ganhando dinheiro com isso. Ouvi pelo menos 100 relatos iguais àquele que aconteceu com meu filho", explicou o filho de Chico Anysio.

Com mais de 50 anos de carreira, Nizo Neto refletiu sobre as mudanças em sua vida artística e pessoal, de lá pra cá. "Há muita coisa acontecendo na minha vida. É um movimento que mostra que não paramos de aprender nem de crescer. Eu entrei na TV em 1971 e até hoje tenho acesso a desafios e coisas novas. Isso é muito impactante na nossa profissão", contou ele.

