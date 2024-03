Aguinaldo Silva quebra o silêncio sobre possível novela inédita na Record

Reprodução / Internet

Aguinaldo Silva, que está longe das telinhas desde que escreveu a fracassada e polêmica O Sétimo Guardião (2018), utilizou as redes sociais, e falou sobre a possibilidade de fazer o seu retorno com uma obra inédita. O autor veterano chegou a comentar acerca de uma possível obra inédita na Record.

Através do X (antigo Twitter), o dramaturgo refletiu sobre o fato de ter sido responsável por diversas novelas de sucesso atemporal – como Vale Tudo (1988), Tieta (1989) e Senhora do Destino (2004) – e cogitou sua volta às novelas, como também uma eventual aposentadoria da função.

"Brincando, brincando, acabei escrevendo dezesseis novelas. E agora? Devo continuar ou é melhor eu me recolher à minha insignificância?", questionou Aguinaldo Silva, que foi recepcionado com diversas opiniões dos seguidores. Um internauta, inclusive, sugeriu que ele desenvolvesse uma novela inédita na Record.

"Escreve uma para a Record", disse o seguidor. Bem-humorado, Aguinaldo brincou ao dar até mesmo título ao projeto: "Só se for ‘Os Últimos Dias de Sodoma’… Já pensou?", escreveu ele, sugestivo.

Aguinaldo Silva (Foto: Reprodução/X)

Projeto inédito engavetado pela Globo

Por falar no assunto, mais recentemente, a Globo engavetou um projeto inédito desenvolvido por Aguinaldo Silva, antes de seu desligamento do canal, em 2020. A obra possuía o título provisório de Três Graças, com o objetivo de ser veiculada no horário das nove, mas foi descartada por ordem do alto escalão da casa.