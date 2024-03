Ex-bbb Nizam fala sobre planos após o programa

Após sua saída do Big Brother Brasil 24, Nizam, o quarto eliminado do programa, revelou seus planos futuros em uma entrevista exclusiva à revista Quem. O executivo de contas, de 32 anos, expressou seu desejo de seguir na carreira artística, um sonho que alimenta desde a infância.

Com experiência em modelagem e publicidade, Nizam está determinado a explorar sua veia artística, planejando estudar e trabalhar para alcançar seus objetivos.

Embora sempre tenha apreciado trabalhos na moda e na publicidade, Nizam revelou que seu foco agora está na carreira de apresentador. Ele acredita que sua facilidade de comunicação e seu histórico de trabalho o tornam adequado para esse papel. Além disso, planeja continuar envolvido com projetos no universo da moda e da publicidade, utilizando suas habilidades para se destacar nesses campos.

Nizam reconhece que o BBB proporcionou-lhe diversas oportunidades e abriu portas em sua carreira. Ele destaca a experiência enriquecedora de conhecer pessoas incríveis e frequentar lugares extraordinários. O ex-participante do reality show também compartilhou seu encantamento com o reconhecimento nas ruas, especialmente por parte das crianças. Mostrando sua nova tatuagem, com a frase em latim "Non dvcor dvco" – "Não sou conduzido, eu conduzo" – Nizam exibe sua determinação em liderar sua própria trajetória de sucesso.

Observatório dos Famosos.