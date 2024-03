Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, dá sermão em criminoso

A influenciadora digital Biah Rodrigues, esposa do renomado cantor Sorocaba, demonstrou uma postura admirável diante de uma situação desafiadora nesta sexta-feira (15). Ao ser alvo de uma tentativa de golpe pelo método do pix, Biah não apenas recusou-se a ceder às pressões do criminoso, mas também tomou a iniciativa de repreendê-lo e aconselhá-lo sobre condutas éticas e moralmente corretas.

Em um diálogo pelo WhatsApp, Biah dirigiu-se ao indivíduo, identificado como Felipe, com uma mensagem assertiva: "Felipe, que coisa feia você está fazendo, meu filho, roubando dinheiro de outras famílias." Essas palavras refletem não apenas a indignação da influenciadora diante da tentativa de golpe, mas também sua preocupação com as vítimas desse tipo de crime, evidenciando sua empatia e senso de justiça.

Ao longo da conversa, Biah não se limitou a reprovar as ações do criminoso, mas também ofereceu-lhe orientação e conselho, demonstrando uma compaixão rara em circunstâncias como essa. Ela enfatizou a importância de buscar um trabalho honesto e digno: "Garoto, arrume um trabalho que te dignifique, que te dê o sustento." Essas palavras são um lembrete poderoso de que, apesar das dificuldades, existem alternativas legítimas e moralmente aceitáveis para garantir o próprio sustento.

A influenciadora também aproveitou a oportunidade para ressaltar valores espirituais, destacando que a prática da honestidade é não apenas uma questão de ética humana, mas também uma questão de fé: "Deus não se agrada disso, e a conta chegará mais cedo ou mais tarde." Sua mensagem é um lembrete eloquente de que as ações têm consequências, não apenas nesta vida, mas também em um plano espiritual mais amplo.

Diante das palavras de Biah, o criminoso respondeu com um simples "Amém", sugerindo uma possível reflexão sobre suas próprias escolhas e comportamentos. Esse breve intercâmbio de mensagens ilustra não apenas a coragem e a integridade de Biah Rodrigues, mas também a capacidade de impactar positivamente aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade moral.