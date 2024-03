Fabiana Karla desabafa sobre doença em meio à luta contra obesidade

Fabiana Karla abriu o jogo sobre como lida com a questão da obesidade, e que decidiu não recorrer mais à cirurgia bariátrica, mais conhecida como redução de estômago.

Em entrevista ao podcast Diaz On, de Carla Diaz, a atriz afirmou que se considera uma mulher vaidosa, mas é uma luta diária. "Sou bem vaidosa, mas é um exercício… A pele é uma coisa importante para mim, para minha vaidade, porque eu me liberto do filtro, de [fazer] outras coisas e mostra a minha saúde", declarou.

Fabiana Karla ainda contou que o fato de viver com uma doença crônica – a obesidade -, escolheu não se submeter a nenhum tipo de cirurgia. "Eu tenho uma doença crônica e recorrente, que é a obesidade, e que eu escolhi viver dessa forma, buscando ferramentas que eu não precisasse fazer uma cirurgia de estômago…", disse.

"Em minha família tem muita gente que já fez [bariátrica], mas eu não me sinto apta, até porque não tenho a compulsão, mas é uma coisa que eu vou ter que lidar para sempre", declarou a artista, que ainda afirmou nunca ter sofrido bullying.

"Eu nunca sofri bullying, mas o fato de eu não ter sofrido não quer dizer que não esteja ao meu redor. Eu fui acarinhada no lugar que eu nasci, meu pai sempre dizendo que eu era linda, o primeiro homem da vida que eu conheci é meu pai, e ele dizia que eu era linda. A importância da rede de apoio. As palavras têm poder", explicou Fabiana Karla.

