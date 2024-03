Novo single da banda Caos lúdico fala de ódio e egocentrismo

Por Bianca Lucca —

"Eu protejo meu lugar contra a chuva de ódio lá fora" é o refrão do novo single da banda brasiliense Caos lúdico, intitulado Contra a chuva. Misturando o rock e o pop com ritmos jamaicanos, o grupo já se apresentou em festivais como Porão do Rock, Capital MotoWeek 2022, Cidade Rock — Monstro Discos (Goiânia), Skarnaval no Hangar 110 (SP) e na abertura do show dos Paralamas do Sucesso.

A nova música é um desabafo dos integrantes sobre a sociedade do ódio e como se proteger disso hoje em dia. João Ramos, vocalista e guitarrista da banda, comenta sobre a letra: "No refrão, tem um backing vocal bem marcante com a frase 'protejo meu lugar'. Para mim, essa é a frase-chave da música. A 'chuva de ódio' está forte para destruir nossa espiritualidade, só pelo egocentrismo e pelo excesso do discurso de padronização. Espero que o público veja que nós estamos em constante evolução com lutas, vivências e experiências. Por meio disso, achamos o nosso propósito de vida. Cada um quer ser lembrado de um jeito diferente. Não podemos deixar que isso se acabe."

Após trabalhar com Pedro Tavares no 1234 Recording Studio em outras duas músicas, o grupo e o produtor se juntam novamente para a gravação recente. "Ele já gostava da banda e conseguimos encaixar todas as ideias no trabalho em conjunto", conta João.

A capa do single traz uma ideia ainda não explorada pelos músicos. Produzida por Saulo Sancho, ela carrega um conceito estético que se relaciona com a mensagem da música. "Queríamos uma capa minimalista. Nunca tínhamos pensado em uma. A capa está com tom desbotado e apenas com o reflexo do guarda chuva vermelho que nos protege. Na poça, parece ser sangue derramado. Seria o sangue que derramamos nas batalhas mentais pessoais, buscando constante evolução. Essa evolução limpa as feridas que sangraram e limpam nosso caminho para novos passos" destaca o vocalista.

O processo criativo da banda é trabalhado para manter sua identidade. João escreve a letra junto com a melodia e a harmonia, em seguida encaminha para os outros integrantes, que juntam todas as partes. "Mesmo que existam várias bandas do gênero, sempre buscamos a autenticidade."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco