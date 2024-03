Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (20/3)

E agora?

Data estelar: Sol ingressa em Áries

Poderia escrever aqui as frases mais lindas do Universo para te confortar, e sinto que, legitimamente, mereças esse conforto, dada a intensidade da luta com que te envolves diariamente.

Porém, se Eu muito te confortar e pouco te alertar com lucidez sobre o que se encontra em jogo neste momento da história que compartilhas com a humanidade, agregarei flacidez ao teu ânimo, um narcótico para que não percebas, ou percebas e não te importes, que a antiga luta que, por falta de alcance de nosso entendimento, chamamos de “luta do bem e do mal”, retornou ao cenário e não há ninguém que possa declarar, com justa causa, não ter nada a ver com isso.

Sabemos, por autoconhecimento, que o mal não é tão feio quanto o pintavam nem tampouco o bem é puro como a gente esperava. E agora?





























< >

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Abra o sorriso diante de toda e qualquer situação, porque neste momento sua alma tem mais força do que as circunstâncias, as quais podem continuar seu rumo desvairado enquanto você arruma tudo do seu jeito. Em frente.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há uma hora certa para tudo, o assunto é saber usar o discernimento para entender qual hora serve para o quê. Esse é um exercício constante que sua alma precisa fazer, diante de todas as situações, no meio do contexto.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A companhia das pessoas é um fator que agrega complexidade ao caminho, mas também agrega beleza, alegria e uma força que sua alma sozinha não conseguiria desenvolver. Há prós e contras em tudo que se vive.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O futuro é valioso e sua alma está no lugar certo para lutar a favor dele. Mesmo que seja temporariamente, deixe de lado os resmungos que giram em torno dessas coisas que não deram certo. O futuro é mais importante.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O horizonte se amplia e sua alma consegue enxergar algumas coisas que antes passavam despercebidas. Isso é muito bom, porque oferece a você informações valiosas que darão fundamento para as decisões que tiver de tomar.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada precisa ser dramático, porém, há pessoas que não sabem fazer as coisas de um modo equilibrado, elas se desesperam e se deixam tomar pela ansiedade com coisas pequenas que não mereceriam tanto. Ajude e facilite.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Está tudo ao seu favor, mesmo que não pareça, porque sua alma precisa lidar com contrariedades também, sem deixar que essas definam o momento, porque, na verdade, este é o momento em que está tudo ao seu favor.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Um grande caminho requer muito vigor para ser trilhado e, principalmente, nada de pressa, porque não se trata tanto de chegar lá quanto de trilhar o caminho com a maior qualidade possível, com boas companhias.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Cada novo desejo é uma distração dos desejos anteriores. Não que isso seja ilegítimo, afinal, é com a força dos desejos que se avança, porém, há de se ver se você não está se distraindo demais e fazendo de menos.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É melhor se livrar das responsabilidades assumidas no passado antes de encarar as novas que se apresentam. É melhor deixar o passado em paz, por ter feito o que precisava, antes de se lançar ao futuro.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora é o melhor momento possível para amarrar todas essas pontas soltas que foram ficando para depois. Agora é depois, agora é quando você tem a oportunidade e também recebe a deixa da vida para o fazer.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É hora de entrar no jogo com tudo, sem você se poupar de jeito algum, apostando todas suas fichas, mesmo que com a barriga virada de tanto medo acumulado nela. O medo não é importante, viver é mais importante.