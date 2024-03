Geleia da Shakira: cantora desmente boato sobre como descobriu traição

A cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué, após 11 anos juntos, terminaram o casamento em junho de 2022. A separação foi conturbada e envolveu acusação de que o ex-jogador do Barcelona teria traído a estrela colombiana. Na época, um rumor viralizou nas redes sociais sobre o modo que a cantora teria descoberto a traição do ex-marido com a nova namorada Clara Chía: um pote de geleia de morango.

O rumor que ganhou as redes sociais afirmava que Shakira teria descoberto que outra pessoa esteve em sua casa e consumido a geleia de morango dela — Piqué e os filhos do casal, supostamente, odiavam a geleia. No entanto, a própria cantora desmentiu a história em recente entrevista ao jornal britânico the Sunday Times, publicada no último sábado (16/3). “Não é verdade”, desmentiu a cantora.

A revelação deixou muitos fãs "decepcionados" ao descobrir que era apenas um rumor. "A geleia da Shakira" virou até fantasia de carnaval.



Quanto ao pronunciamento da Shakira:

Ficarei com a fic da geléia de morango,pois a realidade deve ser muito sem graça.

Não me importo com a Shakira desmentindo a história do pote de geleia. Pra mim é verdade. E nada mais importa.

A 'geleia da Shakira' segue fazendo sucesso nos blocos do Brasil. Quem mais vai aderir a essa tendência no carnaval de 2023?



[fotos via @nanymata] pic.twitter.com/LULiiUH1zM — Shakira Brasil | Fã Clube (@Shakira_Brasil) February 13, 2023

Novo álbum

Ainda na entrevista, a cantora também desabafou sobre o casamento com o ex-marido. “Durante muito tempo coloquei minha carreira de lado, para estar ao lado do Gerard, para que ele pudesse jogar futebol”, disse ela. “Houve muito sacrifício por amor”, concluiu

Focada novamente na carreira, a cantora vai lançar o 12º disco da carreira, após 7 anos do último álbum. Intitulado de Las Mujeres Ya No Lloran (As mulheres já não choram, em tradução livre), o projeto que será uma mistura de pop, rap, reggaeton e outros gêneros, está com lançamento previsto para esta sexta-feira (22/3). "Las Mujeres Ya No Lloran representa a transformação da dor em criatividade, da frustração em produtividade, da raiva em paixão, da vulnerabilidade em resiliência”, finalizou Shakira.



