Shakira anuncia título e data de lançamento do novo álbum de estúdio

A espera acabou! Após inúmeros adiamentos, Shakira anunciou oficialmente seu novo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. O projeto, que é o 12º disco da carreira da estrela pop colombiana, foi anunciado nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (15).

A cantora confirmou o lançamento para o dia 22 de março. No decorrer do texto de anúncio, a artista descreveu a emoção e importância do trabalho à sua jornada artística e pessoal: "Meu novo álbum que chega no dia 22 de março, não o criei sozinho, mas com todos vocês e com minha matilha de lobos que estiveram me acompanhando a cada passo", iniciou ela.

"A produção desta obra foi um processo alquímico. À medida que escrevia cada música, eu me reconstruí. Quando as cantei, minhas lágrimas se transformaram em diamantes e minha vulnerabilidade em resiliência", declarou Shakira.

Ao longo do ano passado, inclusive, Shakira se tornou destaque nos quatros cantos do mundo, ao ter emplacado uma série de hits, como: ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53?, com Bizarrap, ‘TQG’, parceria com Karol G, além de ‘Acróstico’, ‘Copa Vacía’, com Manuel Turizo, e ‘El Jefe’, com a banda mexicana Fuerza Regida. As faixas citadas aqui, inclusive, provavelmente estarão inclusas no novo álbum.

