'Isso Passa?' retorna aos palcos no Teatro Anna Noceti, na Asa Norte

Após uma temporada inicial de sucesso, o espetáculo teatral Isso Passa? está de volta ao Teatro Anna Nocetti, na 706/707 da Asa Norte, para uma nova temporada de apresentações. O musical será encenado de 22 a 31 de março, às sextas-feiras às 21h, e aos sábados e domingos às 20h, e os espectadores terão a oportunidade de se emocionar novamente com a história de Tom e Lin.

Confrontando-se com novos sentimentos, dúvidas e uma série de conflitos internos, os protagonistas cativam o público enquanto exploram temas como luto, saudade e memória. Uma das características marcantes do espetáculo é a atmosfera sensorial, construída através de sonoridades envolventes, efeitos visuais de iluminação e projeção, e as emotivas músicas do compositor Victor Castelo, especialmente criadas para a peça.

Por trás da obra, está o talento e a dedicação do ator e diretor brasiliense Thiago Linhares. Filho do renomado radialista Sílvio Linhares, Thiago encontrou na arte uma forma de lidar com as emoções desencadeadas pelo falecimento de seu pai, em 2011.

Os escritos poéticos que surgiram desse processo de autodescoberta se tornaram a base para o desenvolvimento de Isso Passa? durante o projeto de mestrado dele na UnB, concluído em 2023.

Mais do que uma simples apresentação teatral, Isso Passa? se propõe a ser uma jornada de conexão emocional e empatia. Ao abordar temas universais como o luto e a busca pela compreensão da condição humana, o espetáculo se torna um veículo poderoso de transformação e reflexão para o público.

Os ingressos estão à venda pelo Sympla, com valor de R$25,00 a meia-entrada.



SERVIÇO

Isso Passa?

De 22 a 31 de março. Sessões sextas, às 21h, sábados e domingos, às 20h, no Teatro Anna Noceti -

Empório Cultural (706/707 norte).

Ingressos: R$25,00 a meia-entrada (garantida legalmente para todos os beneficiários ou para quem

doar 1Kg de alimento não perecível).

Vendas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/isso-passa/2360616?share_id=copiarlink

Instagram: @issopassa.musical

Classificação indicativa: livre.