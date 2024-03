Brasileira Janaína Rueda é eleita melhor chef feminina do mundo

A brasileira Janaína Torres Rueda foi eleita, nesta quinta-feira (21/3), a melhor chef feminina do mundo em 2024 pela lista internacional The World's 50 Best Restaurants - (crédito: Reprodução/Instagram/@janainarueda1) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

É do Brasil! A brasileira Janaína Torres Rueda foi eleita, nesta quinta-feira (21/3), a melhor chef feminina do mundo em 2024 pela lista internacional The World's 50 Best Restaurants. O ranking é considerado o "Oscar" da gastronomia. Janaína lidera a cozinha da popular A Casa do Porco, em São Paulo. O restaurante é 12º melhor do mundo.

"A carreira culinária de Torres é um fio condutor de democratização: ela é apaixonada por abrir a esfera gastronômica ao maior número de pessoas possível, desde comunidades marginalizadas até crianças em idade escolar na cidade. Ela trabalhou com o governo de São Paulo para treinar merendeiras e melhorar a nutrição de 1,8 milhão de crianças, substituindo ingredientes processados por opções frescas e saudáveis. Durante a pandemia, ela mobilizou milhares de chefs brasileiros e trabalhadores da hotelaria para pressionar o governo por apoio financeiro vital, enquanto ela e a sua equipa também alimentaram os famintos durante a crise", destaca o The World's 50 Best Restaurants.

View this post on Instagram A post shared by The Worlds 50 Best Restaurants (@theworlds50best)

A chef afirma que tem como missão apresentar a culinária tradicional brasileira no cenário global, bem como ajudar a capacitar as mulheres a desafiar a cultura machista . "O seu ativismo social está mais vivo do que nunca e ela sem dúvida aproveitará a atenção que este prêmio traz para obter um efeito positivo", pontua o ranking internacional.

"Torres planeja um restaurante e centro cultural para 2025 – no centro de São Paulo, claro. Embora os detalhes ainda estejam em segredo, não será apenas um restaurante: haverá comida brasileira, além de um aspecto de bem-estar e pop-ups rotativos apresentando diferentes elementos da cultura latino-americana de suas viagens e estudos", acrescenta.