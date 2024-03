Filho 04 de Bolsonaro é denunciado por fraude

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou, ontem, denúncia contra Jair Renan Bolsonaro por fraude em empréstimo bancário. De acordo com a acusação enviada à Justiça, o filho 04 do ex-presidente cometeu os crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. Se a denúncia for aceita, ele se tornará réu.

A fraude da qual Jair Renan é acusado ocorreu entre 2021 e 2022. Ele teria falsificado as relações de faturamento da empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia para levantar empréstimos bancários. O faturamento indicado pelo 04 e seu sócio, Maciel Carvalho Rodrigues Medeiros, seria de R$ 4,6 milhões, o que, segundo a polícia, é fraudulento.

O esquema, de acordo com os investigadores, serviu para obter empréstimos bancários junto ao banco Santander — que conseguiu, em relação a uma das operações financeiras, decisão favorável na Justiça para receber R$ 360.241,11 de Jair Renan.

Quando a operação foi deflagrada, a reportagem do Correio mostrou que os envolvidos deram o nome de Antonio Amâncio Alves Mandarrari para abrir uma conta bancária e figurar, na condição de "laranja", como proprietário de pessoas jurídicas. Os policiais descobriram, ainda, que os investigados forjavam relações de faturamento e outros documentos das empresas investigadas. Além disso, utilizavam dados de contadores sem o consentimento deles, inserindo declarações supostamente falsas e fazendo movimentações financeiras de aparência suspeita, inclusive com a possível remessa de valores para o exterior.

Além de Jair Renan, Maciel Medeiros foi denunciado pelo MPDFT. O Correio fez contato com a defesa dos dois, e a do filho 04 de Bolsonaro informou que o vazamento de informações do processo "tem causado o chamado strepitus fori, muito prejudicial à defesa". Os advogados de Maciel não se pronunciaram.