Lollapalooza Brasil: veja quais artistas cancelaram shows em 2024

O festival Lollapalooza, que ocorre anualmente no Brasil, terá início a edição de 2024 a partir desta sexta-feira (22/36), em São Paulo, até o próximo domingo (24/3), no Autódromo de Interlagos.

Marcado por reunir uma grande quantidade de artistas nacionais e internacionais, mesclando diversos gêneros musicais em sua line-up, o formato, no entanto, costuma chamar a atenção pelo fato de, em praticamente todos os anos, causar repercussão pelo cancelamento de apresentações aguardadas pelo grande público.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista com os artistas que cancelaram suas respectivas apresentações no Lollapalooza Brasil em 2024. Confira abaixo:

Paramore

A banda americana de rock, em atividade desde 2004, foi anunciada como atração principal do dia 23 de março. No entanto, cancelou a sua participação no Lollapalooza Brasil 2024. O anúncio foi realizado através de um post do próprio festival. Em substituição, a banda Kings of Leon foi anunciada.

Paramore (Foto: Reprodução/Instagram)

Rina Sawayama

A artista nipo-britânica, que é conhecida pelas suas músicas eletropop, e que também se apresentaria no dia 23, cancelou sua apresentação no festival por motivos pessoais. Ela, então, foi substituída por Jessie Reyez.