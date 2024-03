Único remanescente de 2017, Danilo será o capitão da Seleção de Dorival

Danilo será capitão da seleção diante nos amistosos diante de Inglaterra e Espanha nesta Data Fifa - (crédito: - Foto: Rafael Ribeiro / CBF) Jogada10 Jogada10

No início da era Dorival Júnior, o Brasil mede forças com a Inglaterra, às 16h (de Brasília), neste sábado (23), em Wembley, no primeiro amistoso desta Data Fifa. Nesse sentido, o treinador escolheu Danilo, da Juventus (ITA), para ser o capitão da seleção em seus primeiros jogos à frente da seleção, também contra a Espanha na terça-feira (26), às 17h30. Afinal, o comandante valoriza o espírito de liderança e a experiência do jogador.

Sendo assim, o lateral-direito irá aproveitar as ausências de Casemiro, Marquinhos e Neymar, lesionados que já foram capitães da seleção, para herdar a braçadeira. O jogador, por sinal, é capitão também na Velha Senhora e integra convocações da seleção desde 2011. Nesta sexta-feira (22), às 12h30 (de Brasília), a CBF selecionou o atleta para participar de uma coletiva.

Desde que deixou o Santos como campeão da Libertadores, em 2011, Danilo teve passagens por Porto, Real Madrid e Manchester City, antes de chegar à Juventus. Apesar de atuar como zagueiro na Itália, o jogador chega para ser lateral-direito, sua posição de origem, e possui inteligência tática, que também agrada Dorival.

Único remanescente de último amistoso

Em 14 de novembro de 2017, também em Wembley, Brasil e Inglaterra se enfrentaram pela última vez em um amistoso que terminou sem gols. Dos 25 convocados pelo então técnico Tite, apenas um permanece na seleção de Dorival Júnior, que fará sua estreia. Trata-se justamente de Danilo, que na época foi reserva e era sombra de Daniel Alves na lateral-direita.

Por outro lado, os ingleses contam com seis jogadores que estavam presentes naquele duelo, de quase sete atrás. Entre eles, estavam Pickford, Joe Gomez, Maguire, Stones, Walker e Rashford.

Titular de Massimiliano Allegri na Juventus, o mineiro esbanja versatilidade, podendo atuar em mais de uma posição no sistema defensivo. Apesar de ser lateral-direito desde os tempos de Santos, se reinventou como zagueiro e atua pelo setor na Juventus, que costuma utilizar um esquema com três zagueiros.

Por fim, vale lembrar que Danilo e Dorival Júnior trabalharam juntos no Peixe, em 2010. Na ocasião, o atleta chegou vindo do América-MG e logo passou a ter oportunidade como titular da equipe paulista. No ano seguinte, conquistou o título da Libertadores e foi vice do Mundial de Clubes sob a batuta de Muricy Ramalho.

