Projeto Sextas Musicais recebe o cavaquinista Pedro Vasconcelos

O músico e cavaquinista Pedro Vasconcellos toca nesta sexta-feira (22/3), às 20h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, na 706/906 sul. A apresentação é gratuita e livre para todos os públicos. O concerto também será transmitido pelo canal da Thomas, no Youtube.



Pedro vai tocar composições próprias e de outros cantores, como Dori Caymmi, André Mehmari, Lyle Mays, Pat Metheny e Hamilton de Hollanda. O cavaquinista estará acompanhado de Thanise Silva, na flauta, Misael Silvestre, no piano, Hamilton Pinheiro, nos contrabaixos, e Pedro Almeida, na bateria. O músico costuma levar a sonoridade do cavaquinho a lugares não convencionais, como o jazz, a música mineira e a música de concerto. Licenciado em musica pela Universidade de Brasilia, o artista tem o seu trabalho cada vez mais reconhecido além das divisas do DF.



A apresentação faz parte do projeto Sextas Musicais, da escola de inglês. O programa oferece semanalmente ao público, de forma presencial, shows de música brasileira e internacional. A Casa Thomas Jefferson conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos na realização dos eventos culturais.