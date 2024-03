Luiza Brunet diz que recebeu convite para participar de ‘A Fazenda’

Luiza Brunet abriu o jogo sobre a possibilidade de participar de um reality show de confinamento. A ativista, que é mãe de Yasmin Brunet, ex-participante do BBB 24, indicou que teria sido convidada para A Fazenda, da Record.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a ex-modelo foi questionada sobre a chance de se aventurar no formato, como aconteceu com a filha, que foi alvo de acusações e agressões nas redes sociais.

"Jamais participaria de um reality. Acho que é um tipo de exposição, na minha opinião, extremamente desnecessária. Nunca me disponibilizaria a aceitar qualquer valor econômico, em qualquer TV para isso, porque acho muito humilhante você estar todos os dias ali sendo avaliada por uma sociedade que julga, mas também comete crimes", disse Luiza Brunet. A famosa, por sua vez, contou que já recebeu convites, mas recusou, e deu suas considerações.

"Já fui convidada para um reality que acho um pouco pior do que esse (risos), e disse que não participaria. Mas são escolhas individuais, essa é minha opinião e ela provavelmente vai ser questionada quando esta entrevista for publicada, porque aqui no Brasil você não pode falar nada", declarou ela. "Quem está lá acha que vai sair milionário, ganhar visibilidade, se tornar famoso. E o reality não deixa de ser uma forma de conseguir isso, mas a que preço? Não sei se vale a pena", pontuou Luiza Brunet.

