Mostra de cinema sobre bruxas chega ao CCBB na terça-feira (26/3)

O halloween é comemorado apenas em outubro, mas o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) abriu a temporada das bruxas um pouco mais cedo. A partir da próxima terça-feira (26/3), às 19h, as sessões da mostra Mulheres Mágicas — Reinvenções da Bruxa no Cinema tomarão conta do Cine CCBB para uma programação de filmes cujas tramas exploram a identidade de personagens femininas ligadas ao ocultismo e às bruxas. São obras que remontam a diferentes períodos e gêneros cinematográficos, entre ficção, documentário, experimental e performance. Ao todo, 27 produções foram selecionadas para exibição pelo trio de curadoras Carla Italiano, Juliana Gusman e Tatiana Mitre.

A figura da bruxa sempre foi motivo de debate e especulação. Afinal, uma personagem tão característica da cultura popular mundial, detentora de saberes ocultos e capaz de realizar o impossível com poderes mágicos, merece a devida atenção do público espectador. Durante todo o período de realização da mostra, que vai até 21 de abril, além da exibição de produções cinematográficas — originais de países como Alemanha, França, Japão, México, Nigéria, Reino Unido, Rússia, Estados Unidos e Brasil —, estão previstos momentos de bate-papo e oficinas, a fim de que, ao final de cada sessão, os espectadores reflitam sobre o papel cultural das bruxas no cinema, bem como a transformação das personagens ao longo da história.

A mostra será dividida em duas etapas. A primeira delas, chamada de Lado A — A bruxa através dos tempos: imagens clássicas, contará com a exibição de filmes que contribuíram para a formação do arquétipo das bruxas, seres considerados às vezes monstruosos, às vezes sedutores. Na segunda parte da mostra, intitulada Lado B — Bruxas contemporâneas: corpos indomáveis, saberes ancestrais, serão contemplados títulos mais contemporâneos, voltados para a tentativa de ressignificar o que são essas mulheres mágicas.