Sessão da tarde: ‘Como eu era antes de você’ é exibido nesta segunda (25/3)

Como eu era antes de você é a atração da Sessão da tarde, da Rede Globo, desta segunda-feira (25/3), às 15h25. O drama romântico foi lançado em 2016 e é estrelada por Emilia Clarke, Sam Claflin e Janet McTeer. O longa está disponível no streaming da Telecine. Confira o trailer abaixo.

Trailer oficial de Como eu era antes de você

A produção acompanha Will, um homem rico e bem sucedido, que leva uma vida repleta de aventuras até ser atingido por uma moto. O acidente o torna tetraplégico, obrigando-o a permanecer em uma cadeira de rodas. É neste contexto que Louisa Clark é contratada para cuidar de Will. De origem modesta, com dificuldades financeiras e sem grandes aspirações na vida, ela faz o possível para melhorar o estado de espírito de Will e, aos poucos, acaba se envolvendo com ele.

O elenco de Como eu era antes de você é formado por Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer, Charles Dance, Matthew Lewis e Jenna Coleman. A produção é dirigida por Thea Sharrock e roteirizada por Jojo Moyes. A produção está disponível no streaming da Telecine.