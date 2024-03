Mais novo reality musical produzido pela Netflix, Nova cena foi anunciado nesta terça-feira (26/3) pelo do Instagram da plataforma de streaming. Os jurados do reality serão os cantores Felipe Ret; Djonga e Tasha e Tracie.







Nova cena vai seguir o formato do programa norte-americano Rhythm & Flow, que também é produzido e distribuído pela Netflix. O júri composto por Tasha e Tracie, Djonga e Felipe Ret vai focar nas histórias dos participantes e escolher o novo nome da cena do rap e trap no Brasil.

O vencedor da competição vai ganhar R$500 mil para investir na carreira musical e fará uma participação na quinta temporada da série Sintonia.