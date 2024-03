Anderson, do Molejo, tem melhora em meio a caso grave

Reprodução/ Instagram Anderson

O estado de saúde do vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, teve uma atualização, apontando uma melhora em seu quadro de câncer inguinal raro. Os membros do grupo prestaram uma visita ao cantor no hospital, onde ele interagiu com os colegas de banda, sinalizando uma recuperação.

Wanda Lúcia, parceira de longa data de Anderson, pediu orações dos fãs e destacou que ele continua hospitalizado, mas já apresentou sinais positivos.

A situação de Anderson, que foi internado inconsciente no último domingo, tem sido acompanhada de perto por familiares e colegas de profissão. Integrantes do Molejo participaram de um programa matinal, expressando gratidão pelas orações e manifestando esperança em sua pronta recuperação.

Andreia Assis, assessora de imprensa do cantor, relatou momentos de otimismo, incluindo Anderson acordando e até mesmo cantando no hospital, embora tenha sido sedado novamente posteriormente.