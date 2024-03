Gil do Vigor "invade" o BBB 24 e Alane declara: "Não vamos te derrubar"

Os últimos dez participantes do Big Brother Brasil foram surpreendidos na tarde desta quarta-feira, 27, com uma visita relâmpago do ex-BBB Gil do Vigor. Os brothers estavam na área externa da casa quando o avistaram na sala da casa, acenando da janela.

Efusivos, os jogadores gritaram e ficaram esperando a porta ser liberada para entrarem na casa. Alane chegou a brincar: "Não vai embora, não. A gente não vai te derrubar não, por favor", disse, em referência à última quarta, 20, quando ela e Beatriz derrubaram Sabrina Sato no programa.

Quando puderam entrar no cômodo, Gil já tinha ido embora. Mas deixou um recado em cima de um cavalete: "Oi, gente. Olha onde eu estou. Meu Top 10, parabéns por terem chegado até a aqui. Mas lembrem-se: quem não vigorar, está lascado. Um beijo, Gil do Vigor", leu Giovanna, a líder.

Gil do Vigor postou em seu perfil no X sobre o momento. "Eu gosto de todos e hoje meu coração acelerou. Mesmo eu tendo meu Top 5, todos merecem torcidas. Amem seus favoritos e valorizem cada um deles quando o programa acabar", escreveu. Confira a publicação na íntegra aqui .