Alerta fofura! Conheça três atores mirins que chegaram na nova safra de talentos

Mari Campolongo, de 10 anos, está no ar na Netflix, como a Sabina da série Luz. Vicente Alvite tem 7 anos, brilhou como o Tonho de Travessia e já está gravando Rainha da Pérsia, da Record, no Marrocos. Um pouco mais velho, com 12 anos, Haroun Abud divide o personagem Júpiter com Thiago Martins em Família é tudo, da Globo, mas já é quase um veterano.

Conheça um pouco mais dessas jovens promessas!

Teatro e música

Brilhando como a Sabina na série Luz, da Netflix, a santista Mari Campolongo, de 10 anos, é atriz, modelo, cantora e musicista. Assim como o irmão, Davi Campolongo, 17, de As aventuras de Poliana, no SBT, tem a arte viva dentro de si. Os dois trabalharam juntos em Poliana Moça.

"A Sabina é a mais inteligente, é a líder da turma. Ela quer mandar em todo mundo e mostrar que ela é melhor. Ela também gosta muito da música, tem até uma cena dela tocando violão e cantando. No fundo, é uma boa pessoa. Ela se preocupa com os amigos", afirmou a menina talentosa à reportagem.

Mari ressalta a preparação de elenco recebida pela atriz Isabela Garcia, que, assim como ela, começou criança na carreira artística. "Quando a pessoa fala que eu pareço muito com a Isabela Garcia, eu fico muito feliz porque é uma honra", comentou ela, que, neste primeiro semestre, vai lançar seu primeiro EP, com músicas autorais, abordando temas como família, amizade e combate ao bullying.

Mari Campolongo, atriz e cantora (foto: Divulgação)

Travessia ao Marrocos

Vicente Alvite tem 7 anos e começou a atuar com 5. Antes da estreia na televisão, em 2023, como o Tonho de Travessia, novela de Glória Perez, da TV Globo, o garoto fez parte de uma série infantil chamada Uma escola fora de série e protagonizou um filme ao lado do humorista Dedé Santana, que foi lançado este ano no Prime Vídeo, chamado Nos trilhos da aventura.

O ator mirim está agora no Marrocos gravando a série Rainha da Pérsia, uma superprodução da Record, como o personagem Esdras. Recentemente, Vicente fez o personagem Aimaas na série Reis. "Está sendo uma experiência nova gravar em outro país, tão diferente do nosso", comemorou.

Sobre o personagem, ele comenta que Esdras é um menino de bom coração, judeu, que vai ver de perto a perseguição e vitória do seu povo. "A preparação foi bem diferente. Aprendi sobre os primeiros tipos de escrita, na pedra, em argila. Como segurar a caneta de tinta e escrever num pergaminho. Também tive preparação com a parte do elenco que mais vai interagir comigo e até mesmo com um gato, que parecia com o Garfield. Ele vai fazer algumas cenas comigo", explicou Vicente, que, muito comunicativo, o garotinho estuda inglês, espanhol e mandarim, e adora esportes, principalmente o futebol. É torcedor do Flamengo e do Real Madrid.

Vicente Alvite, ator mirim (foto: Gy Alves/Divulgação)

Espelhando veteranos

O ator Haroun Abud tem 12 anos e está dividindo o personagem Júpiter com o veterano Thiago Martins na novela Família é tudo, da Globo. "Foi muito legal as gravações, pela relação que ele tem com os irmãos e a importância que ele tem na família como segundo filho mais velho. O Júpiter, ao mesmo tempo que é brincalhão, ele também cuida dos irmãos mais novos e é muito amoroso com o pai e a avó", contou ele, que contracenou com Paulo Tiefenthaler, Arlete Salles, Grace Gianoukas, Cris Vianna e Ana Carbatti.

"A novela tem uma pegada família muito bonita que acho que todos irão gostar", acrescentou. Embora não tenha contracenado com Thiago Martins, Haroun o encontrou nos bastidores. "Ele foi muito simpático. Me apresentei e tiramos foto juntos. Eu gosto muito das músicas dele", disse o garoto, que fez também Pildas em Gênesis e Ben-Simei em Reis, na Record. Já na Globo, fez Espelho da vida (2018), novela das 18h que viveu o personagem André, que adulto foi interpretado por Emiliano Queiroz.

Haroun Abud, ator (foto: Agencia Five/Divulgação)