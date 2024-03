Em modo turbo, casa mais vigiada do Brasil vai se despedir de uma sister no domingo (31/3) para formar o top 9 da edição. A disputa entre Beatriz, Fernanda e Giovanna não seguiu os últimos paredões e o resultado não está tão definido por enquanto.

A berlinda foi formada na noite de sábado (29) de maneira mais simples, sem Poder Curinga ou prova Bate-Volta. Beatriz foi a indicada pela líder Pitel, Fernanda a mais votada da casa e Giovanna caiu no paredão por indicação de Alane, que foi a segunda mais votada pela casa.

Apesar de uma das sisterS despontar na frente nas enquetes, o cenário não é o mesmo das últimas semanas, em que Yasmin Brunet, Raquele e Leidy foram todas eliminadas com alta rejeição.

Além disso, Fernanda, considerada a eliminada da semana nas enquetes, já protagonizou uma virada ao longo da temporada. No 9º paredão, ela aparecia como a favorita para ser eliminada, contudo, os fãs da confeiteira conseguiram a virada na votação, e Deniziane acabou eliminada na ocasião.

O que dizem as enquetes

Na enquete realizada pelo portal UOL, que contava com mais de 539 mil votos até às 10h40 deste sábado (30), Fernanda estava sendo eliminada com 58,01% dos votos. Giovanna aparecia em segundo lugar com 24,41% e Beatriz com 17,58%.

Outra enquete comentada nas redes sociais é o do Votalhada, que faz média de várias enquetes feitas em diversos perfis, e foi a que chegou mais próxima às taxas de eliminações reais do programa, em alguns paredões.

Na parcial divulgada às 8h30 deste sábado (30), Fernanda também estava sendo eliminada, mas com 54,14% dos votos. Já Giovanna aparecia com 34,47% e Beatriz com 11,39%.

Vale lembrar que ambas as enquete alertam que as pesquisas não possuem caráter científica ou qualquer influência sobre o resultado do programa.