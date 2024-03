Eduardo Costa abre o jogo sobre suposta mágoa com Leonardo após rompimento

Reprodução/Instagram Eduardo Costa e Leonardo

Eduardo Costa quebrou o silêncio em torno da verdade da possível briga com Leonardo, após o fim da parceria de sucesso entre eles, no comando do projeto Cabaré – que foi interrompido durante a pandemia da Covid-19.

Em entrevista recente concedida ao programa Domingo Espetacular, da Record, o artista esclareceu os rumores acerca do assunto, em principal, sobre os motivos pelo qual decidiu encerrar as atividades com o pai de Zé Felipe.

Sincero, Eduardo Costa assegurou que mantém uma relação de amizade com Leonardo, mas a parceria musical deles teve seu fim decretado, sem chance de retorno. "Eu nunca tive nenhum tipo de desavença com o Leonardo, diferente do que muita gente cria. Nós tivemos uma conversa de amigos e decidimos encerrar o ciclo ali. O projeto ‘Cabaré’ jamais vai existir de novo", disse.

"Eu e Leonardo podemos fazer um show juntos, com outro nome, ou com outra forma, mas ‘Cabaré’, não", pontuou Eduardo Costa. Recentemente, inclusive, foi anunciada uma parceria musical inédita entre ele e Luciano, que forma dupla com o irmão, Zezé Di Camargo.