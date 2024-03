Juan Paiva revela sobre ciúmes da esposa com cenas quentes em "Renascer"

Reprodução/Instagram - Montagem Juan Paiva, Analice e Luana Souza

Juan Paiva, que atualmente está no ar como João Pedro, um dos destaques da novela Renascer, da Globo, abriu o jogo sobre como avalia o sucesso do personagem, e como a esposa, Luana Souza, com quem vive um relacionamento há 10 anos, reage às cenas quentes que ele protagoniza.

Em entrevista à revista Quem, o ator afirmou que atualmente, a mãe de sua filha, Analice, de 9 anos, não dá mais importância. "No início, ela não entendia muito, batia um desconforto, mas hoje ela já entende. A gente não discute por isso. Estamos juntos há 10 anos, a gente se conheceu na escola", disse.

Além disto, Juan Paiva contou que sua filha aprendeu a equilibrar a fama do pai entre os colegas da escola, por exemplo. "Minha filha nem liga (risos). As amigas dela pedem para eu fazer carta para elas e tal. Aí ela fala: ‘pai, minha amiga pediu para você fazer uma carta para ela’. E, quando está bolada, me chama pelo nome dos personagens. Fica me zoando", contou ele.

Sucesso na Globo, o ator de Renascer revelou que mesmo sem conseguir sair na rua, sente o peso da fama, até mesmo através do orgulho da mãe, Jacira. "Minha mãe assiste a novela e pede para eu mandar áudio e fazer vídeo para uma galera. Tudo que ela pede eu sempre atendo. Às vezes, estou dormindo, ela me acorda e fala: ‘filho, faz um vídeo para uma amiga minha, manda um áudio para tal pessoa’. Ela gosta dessas coisas. Sente muito orgulho", derreteu-se.