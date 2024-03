Após férias, Brunna Gonçalves diz que vai correr atrás do prejuízo

Reprodução/ Instagram Brunna

Após uma semana repleta de indulgências gastronômicas e diversão a bordo do navio Numanice, Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla e renomada dançarina, revelou estar enfrentando as repercussões desse período de excessos. Em uma declaração franca, Gonçalves compartilhou que ganhou 1,5 kg de peso e viu seu percentual de gordura corporal aumentar em 3%. Determinada a retomar o controle de sua saúde, ela anunciou um novo plano alimentar focado na redução de gordura para "reparar os danos" causados durante as férias.

De forma descontraída, Brunna Gonçalves brincou sobre as transformações em seu corpo, destacando que os resultados das férias e do cruzeiro, embora custosos, serviram como um alerta para retomar sua rotina saudável. Mesmo com o ganho de peso, a dançarina ressaltou que sua massa muscular permaneceu inalterada, um aspecto positivo que a motiva a alcançar suas metas. Determinada, ela deixou claro que pretende superar esse revés e atingir seus objetivos até o final do ano, enfatizando sua dedicação e amor pelos desafios.

Enquanto Brunna Gonçalves se empenha em recuperar sua forma física, seu marido Ludmilla também se destaca no cenário musical com seu projeto de pagode, que recentemente tomou forma de um cruzeiro em março. O evento contou com performances de artistas renomados como Belo, Filipe Ret, Dennis DJ, Pixote e Gloria Groove, agregando ainda mais sucesso à trajetória do casal no mundo do entretenimento.

Apesar das festividades e momentos de descontração, fica evidente que para Brunna Gonçalves, a busca pelo equilíbrio entre lazer e saúde é uma prioridade constante, refletindo não apenas em seu compromisso pessoal, mas também em sua influência como figura pública que inspira milhares de seguidores em suas redes sociais a adotarem hábitos saudáveis e focados no bem-estar.