Resumo de Renascer: tudo o que acontece na novela entre 1º e 6 de abril

Na primeira semana de abril, a novela Renascer promete novas surpresas e reviravoltas ao público! Eliana (Sophie Charlotte), por exemplo, em busca de salvar seu casamento, recorrerá a José Inocêncio (Marcos Palmeira). Ao chegar na Bahia, no entanto, a moça se envolverá com Damião (Xamã).

Enquanto isso, Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) enfrentarão conflitos internos e externos, principalmente por conta de Egídio (Vladimir Brichta), que manipulará situações para alcançar seus objetivos.

Com reviravoltas inesperadas e revelações surpreendentes, a semana promete ser repleta de emoções intensas e decisões que irão moldar o destino dos personagens da trama. Confira logo abaixo, um resumo de tudo o que vai rolar no remake de Renascer entre os dias 01 e 06 de abril!

01 de abril (segunda-feira)

"Eliana pede ajuda a José Inocêncio para salvar seu casamento. Venâncio conta a Buba que Eliana viajou para a fazenda de José Inocêncio. Morena insinua que Lu esteja com ciúmes de João Pedro. Sandra questiona se João Pedro está com ela para chamar a atenção de José Inocêncio. João Pedro se abre com Sandra e diz que não a ama. Eliana fala mal de Buba para José Inocêncio. Sandra percebe que Zinha está apaixonada por Lu. Egídio pensa em tirar proveito do possível casamento de Sandra com João Pedro. Venâncio surpreende José Inocêncio e Eliana ao chegar à fazenda."

02 de abril (terça-feira)

"Venâncio e José Inocêncio discutem. Inácia acha Eliana com jeito dissimulado. Lu se sente culpada por ter destratado Zinha. Damião leva Eliana para conhecer as terras de Venâncio, e os dois se sentem atraídos um pelo outro. Deocleciano avisa a Sandra que irá com João Pedro e Zinha transportar o cacau. Eliana impõe um preço a Venâncio para assinar o divórcio: ficar com as terras do ex-marido."

03 de abril (quarta-feira)

"Eliana ameaça contar a José Inocêncio sobre Teca, caso Venâncio não concorde em passar a fazenda para seu nome. Deocleciano alerta Damião para o risco que ele corre se o patrão descobrir seu interesse por Eliana. Ritinha não gosta da presença de Eliana na fazenda. Egídio e Dona Patroa convidam Pastor Lívio para celebrar o casamento de Sandra e João Pedro. Norberto se nega a vender a casa de Jacutinga para Rachid. Eliana tenta convencer Mariana a ser sua aliada. José Inocêncio aconselha Pastor Lívio a não se envolver no suposto casamento de João Pedro e Sandra."

04 de abril (quinta-feira)

"José Inocêncio sugere a Pastor Lívio que comunique a Egídio que não haverá casamento. Zinha continua evitando conversar com Lu. Eliana pede a Damião que a ensine a lidar com a montaria do cavalo. Venâncio revela a Augusto que Buba é uma mulher trans, e o irmão o aconselha a contar a verdade a José Inocêncio. Augusto emociona Zinha ao falar sobre a morte de Jupará. João Pedro e Sandra visitam o centro de estudos do cacau. Egídio acusa Pastor Lívio de ter tomado partido de José Inocêncio. Mariana conta a Eliana que Damião era um matador. Egídio oferece dinheiro para Tião Galinha tirar a vida de José Inocêncio."

05 de abril (sexta-feira)

"João Pedro conta empolgado a Deocleciano sobre como o centro de estudos do cacau garante o padrão de qualidade do fruto. Neno vislumbra a possibilidade de Teca ganhar dinheiro com a criança que espera. Ritinha rejeita Damião. Damião se rende a sedução de Eliana. Tião Galinha não aceita a proposta de Egídio. Venâncio pergunta a João Pedro se o irmão quer comprar suas terras. Inácia deixa a entender para Eliana que sabe que a moça beijou Damião. José Inocêncio defende João Pedro diante dos filhos."

06 de abril (sábado)

"Bento fica tenso ao pensar em como contar a José Inocêncio que negociou a venda de sua safra de cacau com Egídio. Tião Galinha estranha o desespero de Joana em querer deixar a fazenda de Egídio. Bento tenta explicar a Egídio que não tem como entregar o cacau que lhe vendeu, e acaba sofrendo uma ameaça do coronel. José Inocêncio sugere que Sandra volte para a casa de Egídio, com medo de que algo ruim aconteça. Dona Patroa não gosta de ver Egídio limpando sua arma. Sandra decide terminar com João Pedro. José Inocêncio e Mariana percebem que Eliana está interessada em Damião. Egídio não aceita a volta de Sandra, e expulsa a filha de casa."

