Leticia Birkheuer denuncia ex-marido por agressão: 'Quebraria minha cara''

A atriz e apresentadora Leticia Birkheuer gravou um vídeo nas redes sociais para esclarecer que o empresário Alexandre Furmanovich, seu ex-marido, a agrediu. Ela relatou o caso em um post no Instagram na manhã deste domingo (31/3) e afirmou que tudo aconteceu na frente do filho do casal, João Guilherme, de 12 anos.

“Eu, infelizmente, fui agredida em um restaurante, um lugar público, pelo pai do meu filho. É uma sensação muito ruim, muito triste isso ter acontecido”, disse em um trecho do vídeo.

Ela também escreveu um texto para acompanhar as imagens e falou que fez o pronunciamento “em respeito às milhares de mulheres vítimas de violência doméstica”. Na legenda, ela detalhou que o caso ocorreu 10 anos após ter se separado.

“Nesse momento, em respeito às milhares de mulheres vítimas de violência doméstica, preciso fazer esse relato. Nenhuma mulher deve ser agredida, violada ou ameaçada. Fui agredida durante o casamento. Mais de 10 anos após estar separada, fui ameaçada de forma grave, injusta, dentro de um restaurante. A violência contra nós mulheres não para. Meu ex-marido, pai do meu filho gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança. Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir. Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve”, escreveu.

Letícia pontuou ainda que tem testemunhas e vídeos da situação e que, mesmo tendo uma medida cautelar contra o ex-marido, isso não o impediu de ameaçá-la.

"Não se cale. Denunciem, tem pessoas aí para ajudar a gente. Denuncie o agressor, porque isso não pode ficar impune", completou.