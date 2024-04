Vhoor lança novo álbum, 'Resenha', no final de abril

Após uma parceria com o rapper FBC e seis LPs, o DJ mineiro Vhoor lanca o álbum Resenha no dia 26 de abril. No mais novo trabalho, o produtor resgata os primórdios da carreira e traça novos caminhos dentro da musica eletrônica brasileira de baile. Resenha gira em torno de contemplação, participação e recriação: ouvir, dançar e sentir.

Na faixa-abre Rolezinho, Vhoor retoma o alto som do tambor do funk sem medo de soar exagerado, como acontecia quando era produtor do subgênero chill baile. Em Assovio, outra música do álbum, o mineiro faz parceria com o DJ conterrâneo D.A.N.V e apresenta um estridente sibilar com baixos infra-sonoros. Resenha apresenta facetas mais obscuras do funk do DJ, distante de hits como Se tá solteira, mas já presentes em Policia covarde.

Nascido em Belo Horizonte (MG), Vhoor possui quase 10 anos de carreira na música. Antes do sucesso internacional que possui hoje, ele se consolidou no Brasil com parcerias e shows pelo país. No ano passado, viralizou no YouTube, com mais de 3,5 milhões de visualizações após um vídeo de um projeto realizado por ele em Barcelona.