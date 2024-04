Prisioneiro 12.207, peça sobre a ditadura militar, abre sessão gratuita

Em memória aos 60 anos do golpe militar, Bruno Estrela e Silvia Viana escrevem uma dramaturgia que se passa no período que sucede o regime ditatorial. A peça Prisioneiro 12.207 tem Alex como protagonista, um vendedor de discos de vinil que é preso e torturado. Após ter os ingressos esgotados, a peça Prisioneiro 12.207 abre sessão extra gratuita no Teatro dos Bancários neste domingo (7/4), às 17h.

Protagonista da peça, Alex é um fã dos Mutantes que é preso durante a ditadura e que tem a rotina de torturas alterada pela chegada de uma mulher misteriosa que parece vir do passado para despertar sentimentos mais profundos. O público verá em Prisioneiro 12.207 a interação entre um homem, uma mulher, um rato, uma cela e dois músicos.

A dramaturgia é fruto de extensa pesquisa sobre o tema e se baseia em livros, documentos, poemas e depoimentos de pessoas que sofreram na pele as violações dos direitos humanos, além de se inspirar livremente em trechos do relatório da Comissão da Verdade, que investigou os crimes cometidos pelo regime. O espetáculo vem para servir de alerta para as novas gerações sobre os perigos de se repetir os erros do passado. “São crueldades que aconteceram há pouco tempo", diz Silvia Viana, produtora e atriz da peça.

Serviço

Prisioneiro 12.207

No domingo (7/4), às 17h, no Teatro dos Bancários, entrada gratuita mediante a retirada do ingresso na plataforma do Sympla. Evento não recomendado para menores de 16 anos.