Roberto de Carvalho prestigia ensaio de musical sobre vida de Rita Lee

Roberto de Carvalho, músico e viúvo de Rita Lee, emocionou o elenco do musical Rita Lee, uma Autobiografia Musical, ao assistir a um ensaio da peça nesta segunda-feira (1º/4). Os atores Mel Lisboa (Rita) e Bruno Fraga (Roberto) celebraram a presença de Roberto no Teatro Porto, em São Paulo.

Roberto comentou sobre a experiência de assistir tudo em primeira mão: “Ah, que delícia me deparar com essa caixinha de surpresas. É como contemplar por frestas invisíveis a história do meu amor, a nossa história, encenada por uma garotada tão talentosa, afinadíssima no sentido musical e espiritual, e viajar no tempo e no espaço para outras épocas em que a vida era tão intensa para nós dois e tantos personagens materializados ali. A Rita (Mel) e o Roberto (Bruno) são um show à parte. Num certo sentido, um aprimoramento do discurso. Tudo tão vibrante, caleidoscópico. Vambora nessa viagem. Eu vou na primeira fila!”.

Para Mel Lisboa, esse dia a marcou para sempre. “Ainda estou processando a emoção que foi fazer o ensaio de Rita Lee: uma autobiografia musical para o Roberto de Carvalho. Peça ainda em construção. Sem peruca, sem figurino, sem adereços, mas inteira de coração. Olhos fixos nos olhos dele que, de muito perto, sorriam e marejavam. Uma honra indescritível poder fazer parte de tudo isso”, comentou.

Bruno Fraga confessou que estava muito nervoso. “Mas Roberto foi tão bacana, tão receptivo e amoroso, que passou! Além de ter sido super emocionante, eu me senti super abraçado por ele!”, disse.

O musical ficará em cartaz às sextas e sábados, às 20h, e aos domingos, às 17h, de 26 de abril a 30 de junho, no Teatro Porto, em São Paulo. Ingressos entre R$ 20e R$ 120 no site da Sympla.



*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer