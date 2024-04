Isabel Fillardis, que possui uma série de grandes trabalhos na carreira, incluindo seu papel na primeira versão de Renascer (1993), abriu o coração sobre como lidou e lutou contra o diagnóstico de câncer que recebeu, há dez anos.

"Fiquei sem parte da língua"



Em entrevista ao jornal Extra, a atriz comentou acerca das dificuldades que enfrentou à época. "O diagnóstico veio há dez anos. Fiquei com medo, porque o câncer era maligno, mas tive a sorte de ter descoberto no início do processo. Acabei fazendo duas cirurgias e fiquei sem a parte esquerda da língua", disse.

"Tive medo de não poder falar normalmente, mas graças a Deus deu tudo certo. Precisei de um trabalho robusto de fonoaudiologia", relembrou Isabel Fillardis, que está longe das novelas desde que fez uma participação na reta final de Fuzuê (2023).

Mãe de três filhos, Analuz, de 23 anos, Jamal, de 20, e Kalel, de 10, Isabel Fillardis apontou sobre os cuidados com eles, que possuem diferentes tipos de transtornos – o caçula, inclusive foi diagnosticado com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade).

"Sou provedora, mãe atípica três vezes, então eu preciso trabalhar. Eu fui escolhida, não tem outra palavra. É uma viagem diferenciada. Eu sou uma mãe que fala três línguas completamente diferentes, não pelas idades em si, mas pelos seres humanos com suas diferentes complexidades que a vida me deu", disse a atriz.

O post Isabel Fillardis revela sequelas durante luta contra tumor: "Fiquei sem parte da língua" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.