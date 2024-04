Novo filme estrelado por Kristen Stewart ganha data de estreia

Kristen Stewart (Crepúsculo) será Lou, gerente de academia que se envolve com a aspirante a fisiculturista Jackie, interpretada por Katy O’Brian (Homem formiga), em Love lies bleeding. O trailer do longa romântico já está disponível no canal do Youtube da Synapse Distribution. A data de estreia de Love lies bleeding está marcada para dia 1º de maio.

Love lies bleeding conta com a direção de Rose Glass (Saint Maud). A produção é dos estúdios A24, responsáveis por títulos como o vencedor do Oscar de melhor filme Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e o de melhor filme estrangeiro Zona de interesse. O roteiro reúne pitadas de comédia, crime, paixão queer e thriller de vingança. O romance de Lou e Jackie é ambientado nos anos 1980 e tem como cenário a paisagem desértica de uma pequena cidade do Novo México, nos Estados Unidos.

Love lies bleeding tem nomes como Jena Malone (Jogos Vorazes) e Dave Franco (Nerve) no elenco.