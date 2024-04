Robinho deixa isolamento e vai para cela compartilhada em Tremembé

O ex-jogador Robinho deixou o isolamento e passou para o convívio em cela comum na penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como P2 de Tremembé (SP). Desde sua prisão, há 12 dias, Robinho estava em isolamento dos outros detentos, em uma cela de oito metros quadrados, para adaptação e realização de avaliação pela equipe da penitenciária.

O período de isolamento acabou no domingo (30) e, agora, o ex-jogador divide uma cela de 2 x 4 metros com outro detento. Ele também poderá receber visitas da família, o que não era permitido durante o isolamento.

As visitas ocorrem nos fins de semana. Cada preso pode receber dois visitantes por dia de visita, bem como crianças menores de 12 anos que sejam filhos ou netos.

Em Tremembé, também estão presas outras figuras conhecidas, como Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella; além de Cristian Cravinhos, preso por assassinar o casal Richtofen. A penitenciária ainda recebeu Edinho, filho de Pelé. O local tem capacidade para 84 presos, porém abriga atualmente 434, entre o regime semiaberto e o fechado.

Prisão de Robinho

Robinho foi preso depois de a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que ele deveria cumprir no Brasil a pena de 9 anos imposta pela Justiça Italiana pelo crime de estupro coletivo. O crime aconteceu em 2013, enquanto o jogador era titular do Milan, time de Milão.

O ex-jogador foi detido pela Polícia Federal em 21 de março, no prédio em que morava em Santos, no litoral de São Paulo. Em seguida, ele foi levado à sede da Polícia Federal, submetido a uma audiência de custódia no fórum, passou por exame de corpo de delito no IML e foi encaminhado para a penitenciária.