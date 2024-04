Cinebiografia de Silvio Santos ganha pôster e teaser com Rodrigo Faro

Nesta terça-feira (2/4), foi divulgado o primeiro pôster e teaser da cinebiografia do apresentador Silvio Santos. Intitulada Silvio, a produção é protagonizada por Rodrigo Faro que, após 15 anos de hiato, volta a atuar apenas para este papel. O filme está marcado para estrear nos cinemas no dia 5 de setembro.

Dirigido por Marcelo Antunez e escrito por Anderson Almeida, o longa é baseado em fatos reais e revela segredos e curiosidades por trás de uma das figuras mais icônicas do país. O protagonista do filme, que teve a bênção de Silvio Santos para interpretá-lo, define o projeto como o maior desafio da sua carreira até hoje. “Ele sempre foi e é uma referência de comunicador para mim. Quando eu era pequeno e ia ao SBT fazer alguma participação no programa dele, ficava escondido na plateia, o vendo apresentar, e projetava que um dia eu pudesse estar no palco assim como ele”, comenta Faro, em nota.

No teaser, a famosa figura da TV aparece saudosa, na sala de sua casa, e conta para a fotografia de Manuel da Nóbrega, homem que lhe deu sua grande oportunidade profissional e se tornou um amigo próximo, sobre o seu dia. O filme mostrará também Silvio durante o sequestro que marcou o Brasil, enquanto encara um dos momentos mais desafiadores da sua vida pessoal e de sua carreira.