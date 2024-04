Cia. Lumiato apresenta espetáculo sobre mundo feminino em Riacho Fundo

Depois de uma temporada na Caixa Cultural, a Cia Lumiato, pioneira no teatro de sombras em Brasília, parte para Riacho Fundo I com o espetáculo Memória matriz, que aborda o universo feminino do passado e na contemporaneidade. Com entrada franca, as apresentações serão nos dias 5 e 6 de abril, às 19h, no Instituto Federal (IFB) da região. A produção inclui libras, audiodescrição e transporte para pessoas cegas.

Memória matriz aborda a relação entre mãe e filha, em que memórias familiares conduzem a protagonista a se reencontrar com o passado e abrem novos caminhos e escolhas. A peça trabalha, principalmente, a pergunta “o que é ser mulher?”. Este é o primeiro espetáculo da Cia Lumiato concebido exclusivamente para o público adulto.

Segundo Soledad Garcia, uma das fundadoras da companhia, a narrativa se baseia em quatro gerações de mulheres e histórias que ela escutou da avó, da mãe e das tias. “Essas histórias trazem sempre uma carga emotiva e nos constituem como mulheres, falam muito de um passado comum a todas e dos dispositivos de gênero que atualmente continuam nos atravessando”, explica a idealizadora, em nota.

Além das performances, a companhia oferecerá uma oficina de teatro de sombras voltada para estudantes, professores e artistas locais. As inscrições estão abertas até o dia 4 de abril pelo link do Instagram @cialumiato. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.



A Cia Lumiato fará ainda, no Recanto das Emas, uma apresentação para os estudantes do EJA da Escola CEF 206, nos dias 29 e 30 de abril. A cidade também receberá a Oficina Sombra em Cena, nos dias 15 e 16 de maio.