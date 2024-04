Adriana Nunes e Marcello Linhos fazem apresentações do projeto Sabiá

A oficina Sabiá, criada em 2013, retorna em 2024 com o nome: Sabiá — Oficina de leitura e criatividade com contação de histórias. Nas oficinas, são feitas leituras do livro Sabiá, escrito por Adriana Nunes e Marcello Linhos. A dupla irá realizar, ao todo, 12 oficinas que ocorrecão na Biblioteca Pública de Ceilândia; Escola Classe 01 da Vila Estrutural e na Biblioteca Pública de Samambaia.

Cada encontro do projeto tem a duração de 1h30 durante a qual as crianças irão aprender a canção que deu origem ao livro Sabiá —lançado em 2016—, assistir à ilustração multimídia da canção e produzir um trabalho de colagem que poderão levar para casa junto com o livro que receberão de presente. “Assim, poderão reler o livro e brincar com seus amigos e familiares, fomentando o gosto pela leitura”, ressalta, em nota, a atriz Adriana Nunes. Cada oficina tem capacidade para 40 crianças.

O projeto começa nesta terça-feira (2/4) na Biblioteca Pública de Ceilândia Carlos Drummond de Andrade. Na quarta-feira (3/4), a oficina será realizada na Escola Classe 01 da Vila Estrutural e na quinta-feira (4/4) na Biblioteca Pública de Samambaia sempre às 8h às 9h30, 9h30 às 11h, 14h às 15h30 e das 15h30 às 17h.



Serviço

SABIÁ – OFICINA DE LEITURA E CRIATIVIDADE COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Data: 2/4 na Biblioteca Pública de Ceilândia Carlos Drummond de Andrade

Data: 3/4, na Escola Classe 01 da Vila Estrutural

Data 4/4, na Biblioteca Pública de Samambaia

Sempre de 8h à 9h30, 9h30 às 11h,14h às15h30 e das 15h30 às 17h

Cada oficina tem capacidade para 40 crianças