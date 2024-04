'BBB 24': Boninho toma decisão estratégica na reta final do reality; saiba qual

A atual edição do Big Brother Brasil chega ao fim daqui duas semanas, no dia 16 de abril. Nessa reta final do reality, Boninho tomou uma decisão estratégica para aproximar os últimos participantes do jogo. São eles: Alane, Beatriz, Davi, Giovanna, Isabelle, Lucas Henrique, Matteus, MC Bin Laden e Pitel.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, Boninho anunciou que fechará mais um cômodo da casa, o Quarto Gnomo. O Quarto Magia já havia sido trancado anteriormente. Em um vídeo publicado em seu Instagram, Boninho anunciou que fechará mais um cômodo da casa, o Quarto Gnomo. O Quarto Magia já havia sido trancado anteriormente.

"Atenção: Quarto Gnomo fechando", disse Boninho no vídeo, tampando a câmera do celular em seguida. Na legenda, acrescentou: "Hora de fechar mais um quarto e juntar todo do mundo..."

Na tarde desta terça-feira, 2, portanto, o recinto foi fechado. Com isso, os brothers ali instalados mudaram seus pertences para o Quarto Fadas.

Conforme anunciado na última semana, o BBB 24 entrou em modo turbo. Nessa nova dinâmica, três participantes serão eliminados por semana até o final do programa.

Um novo Paredão é formado às sextas-feiras, com um participante eliminado aos domingos e, logo em seguida, uma prova do Líder, com formação de nova berlinda. Isso também ocorrer nas terças: uma eliminação, uma prova e mais um Paredão, até a grande final da temporada, no dia 16 de abril.