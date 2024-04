Feira de botânica e oficinas ocupa a Infinu no fim de semana

A Infinu será palco da edição da feira ARTeira, que ocorre neste sábado (6/4) e no domingo (7/4). O evento será invadido por diversas espécies de plantas exóticas e conta com a realização de oficinas de cosmetologia natural. Luizga e Nath Rodrigues soltam a voz no evento que tem a entrada gratuita.

A feira ARTeira conta com espécies de plantas exóticas, velas artesanais e macramê, alguns dos produtos que estarão disponíveis na feirinha. As oficinas de cosmetologia natural serão ministradas por Raíssa Alves, a partir das 16h. Para participar, é preciso chegar com 30 minutos de antecedência para a retirada de senha. Nas oficinas, será ensinada a utilização de ingredientes naturais para a criação dos próprios cosméticos, como sabonetes, cremes e óleos essenciais.

Para deixar o evento ainda mais especial, a música também terá destaque, com apresentação dos músicos Luizga e Nath Rodrigues. Esta edição especial contará com o relançamento da Kaya, uma marca brasiliense de produtos veganos, artesanais e biodegradáveis. O evento tem início às 11h e se estende até as 19h.



Serviço

ARTeira Botânica – Feira de artigos botânicos, cosméticos naturais e oficinas gratuitas

Sábado (6/4) e domingo (7/4), na área externa da Infinu Brasília (CRS 506 Sul, bloco “A”, lojas 67/69 - via W3 Sul), das 11h às 19h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.