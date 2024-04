Sandy não faz a simpática em evento e faz reclamações

Sandy causou desconforto na última terça-feira (2), durante a pré-estreia do filme "Evidências do Amor". Isso porque a cantora estava acompanhada de nove seguranças e teria incomodado com muitas exigências.

Segundo informações do jornalista Daniel Nascimento, dos seguranças que acompanhavam a artista, três eram contratados por Sandy e os outros seis, foram cedidos pelo próprio local. O comportamento teria reforçao a fama de antipática que a cantora carrega.

Cansada de ser rotulada, a irmã do Júnior já se posicionou uma vez sobre os adjetivos negativos que recebia. “E eu tinha o trabalho de desmentir [...] Eu sou uma pessoa normal". Ainda durante a pré-estreia, outra situação teria gerado um clima tenso nos bastidores. A cantora não teria gostado da estrutura montada pela produção para a realização das fotos. Sandy se incomodou com a iluminação e pediu ajustes na luz, para evitar possíveis sombras.

A pré-estreia aconteceu na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sandy será a protagonista do filme, junto ao humorista Fábio Porchat.O longa é uma comédia romântica e tem previsão de estreia para o dia 11 de abril deste ano.

Na trama, Porchat interpreta Marcos, e Sandy dará vida a personagem Laura. O casal se apaixona em uma festa enquanto cantam “Evidências”. Entretanto, após o término, Marcos é levado ao passado para reviver momentos dolorosos da relação a cada vez que escuta a música.