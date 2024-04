Icônicas, Fernanda e Pitel se reencontram pela primeira após passagem pelo BBB 24

Fernanda e Pitel, a dupla icônica do BBB 24, se reencontraram nos Estúdios Globo nesta quarta-feira (03), e causaram frisson na web.

"Como você está perfeita, cara! Você falou muito bem! Eu sou famosa, você é famosa", comentou Fernanda ao abraçar a amiga nos corredores. Animadas, elas aproveitaram o momento para fofocarem bastante. Na web, os internautas exaltaram a dupla.

"Dupla maravilhosa!", vibrou Maria Beltrão. "As verdadeiras campeãs do BBB 24", "O top 2 do povo pensante", "Vocês não perderam o BBB, ele perdeu vocês", "Perfeitas injustiçadas", dispararam os seguidores.

Nesta madrugada, Pitel ficou surpresa ao descobrir que Lucas Buda se encontra solteiro! "Eu imaginei, de verdade! Eu imaginei quando ela não apareceu. Espero que eles fiquem bem, ele fala dela com muito amor, ele fala da ex-sogra com muito orgulho, espero que eles conversem e decidam o que é melhor para eles. Só não cabe a mim, só não veio de mim, eu acho", comentou.

