Disney+ anuncia novo filme da franquia ‘Descendentes’

A plataforma de streaming Disney+ divulgou o próximo filme da franquia Descendentes, intitulado de Descendentes: A Ascensão de Copas. O lançamento está marcado para o dia (12/7) e estará disponível apenas na plataforma.



A franquia de Descendentes estreou em 2015 e é um musical que retrata uma nova concepção dos vilões da Disney e seus respectivos filhos, como Malévola, Rainha Má, Jaffar e Cruella de Vil. A franquia possuía seu elenco principal formado por quatro protagonistas que já interpretaram vários outros papeis da Disney: Dove Cameron, Sofia Carson, Cameron Boyce e BooBoo Stewart, porém desta vez optaram por não participar do quarto filme.

O novo teaser apresenta Kylie Cantrall (Gabby Duran: Babá de Aliens) como Red, filha da Rainha de Copas e Malia Baker (Clube do Terror) como Chloe, filha de Cinderela e do Rei Encantado. Elas precisarão deixar as diferenças de lado para viajar ao reino do País das Maravilhas para consertar um evento conturbado causado pela Rainha de Copas no passado.



Com o objetivo de trazer histórias acompanhadas pela música, o quarto filme apresenta sete canções originais e um cover da animação de Cinderela, So this is love. Os três filmes continuam disponíveis no Disney+.