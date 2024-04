Dua Lipa divulga prévia e data de lançamento de novo single

Apesar do novo álbum da cantora pop Dua Lipa chegar às plataformas digitais apenas em 3 de maio desta ano, algumas faixas foram adiantadas para os fãs. Nesta quinta-feira (4/4), a artista divulgou a prévia e a data de lançamento de Illusion para 11 de abril deste ano. Esse é o terceiro single divulgado que integra o novo disco Radical Optimism.

POP EMERGENCY! Dua Lipa divulga prévia e anuncia "Illusion" para o dia 11 de abril.



Esse é o 3º single do "Radical Optimism".pic.twitter.com/xYnQR0iTnv — BCharts (@bchartsnet) April 4, 2024

No total, 11 faixas integram este terceiro álbum de estúdio de Dua Lipa. Houdini e Training Season foram os primeiros singles a serem liberados e estão disponíveis para o público. Além deles, o novo álbum conta com End of an era, These walls, Whatcha doing, French exit, Illusion, Falling forever, Anything for love, Maria e Happy for you.







Em entrevista para a Rolling Stone, Dua Lipa classificou o álbum como psicodélico, orgânico e muito pessoal. “Exatamente o ponto da minha vida em que estou hoje”, conta. Ela também afirmou que traz referências do brit-pop, gênero popular britânico da década de 1990. “Havia muita liberdade naquela época, na forma como as pessoas faziam música e na experimentação dela. Isso é exatamente o que eu queria fazer. Eu só queria mergulhar sonoramente em um lugar diferente e experimentar algo novo”, explica.