Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (6/4)

TEMPO DE SABEDORIA



Data estelar: Vênus e Plutão em sextil.



O autocentramento egoísta acontece por inércia em nossa humanidade, porque somos todos educados para ter medo em vez de confiança, e no medo nos encerramos em nós mesmos, nos defendendo contra o que nem sequer seria ofensivo, mas convertido em inimigo, porque, o que seria do medo sem inimigos dos quais se precaver, não é mesmo?



Evidentemente, nossa humanidade nunca reconhece a terrível ignorância que resulta do autocentramento egoísta, e para não ter de buscar perdão ou justificativas, inventa, com o uso de sua sofisticada inteligência, inúmeras teorias de conspiração para fortalecer seu medo e o usar de argumento para atacar tudo que lhe seja diferente.



É assim que nossa humanidade perde a chance de aproveitar o tempo e as experiências para se tornar mais sábia e conectada.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Independente do teor das circunstâncias que produzem os encontros, há de se encontrar a utilidade subjacente nesses, porque o funcionamento do Universo não se pauta no desejo, como nós, mas no suprimento de necessidades.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)



Não importa que a fatia maior de esforço recaia sob sua responsabilidade, o que importa é que tudo seja feito da melhor maneira possível, em nome de, pelo menos, dar início a tudo o mais que precise ser feito.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)



Há temas que são delicados, mas que precisam ser tratados e esclarecidos assim mesmo, encontrando lugar e hora propícias para ser debatidos num clima de cordialidade. Para o bem de todas as pessoas envolvidas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)



Foque suas intensas emoções em algo prático, algo produtivo, alguma atividade através da qual você possa transmitir sua mensagem de uma forma positiva, em vez de ficar resmungando e cozinhando ressentimentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)



Nem sempre dá para fazer uma omelete depois que os ovos são quebrados, há vezes em que acontecem prejuízos e nada além. Porém, ao invés de você se enervar com o que acontece, procure encontrar uma solução.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)



As complicações das outras pessoas podem muito bem se converter nas suas também, por isso é sábio você se aproximar a essas pessoas e estender uma mão amiga, que ajude e oriente. Isso aliviará o caminho de todos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)



As pessoas têm algo a dizer neste momento e seria sábio de sua parte acolher o que elas querem transmitir, antes mesmo de fazer qualquer aparte ou de apresentar justificativas sobre o que elas conversarem. Só ouvir.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



As potencialidades que você intuir hão de ser amadurecidas, porque podem não passar de ilusões. A princípio, tanto os sonhos quanto as ilusões são brilhantes e atraentes, mas os resultados são muito diferentes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)



Tomar iniciativas baseadas em intuições não é o mesmo que tomar atitudes precipitadas. A intuição é uma percepção muito clara que antecipa o futuro, a precipitação é apenas uma urgência qualquer posta em prática.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Faça o necessário para garantir seu conforto e segurança, mesmo que o cenário seja adverso e as pessoas próximas não ajudem nesse sentido. Neste momento, é você que pode construir seu conforto e segurança.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)



A verdade é inevitável, mas não há de ser ofensiva, apenas ser levantada para que as coisas não saiam dos trilhos e permaneçam distorcidas com ar de que fazem parte da normalidade do dia a dia. Apenas isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Pensando um pouco melhor, você encontrará a saída, mas se sua alma se encerrar em ideações de vítima, em busca de culpados, então o caminho se tornará pesado, denso e cheio de dificuldades inexistentes. É assim.