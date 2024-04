BBB 24: Lucas Buda vence prova do líder pela quinta vez

Mais uma liderança foi definida! O novo líder do Big Brother Brasil 24 é Lucas Buda novamente. A disputa ocorreu nesta quinta-feira (4/4) promovida pela Amstel. O capoeirista escolheu Giovanna, de novo, para integrar o VIP.

A disputa faz parte da semana turbo, que merca a reta final do relity.

A dinâmica desta quinta-feira (4) começou com a eliminação do brother MC Bin Laden, com 80,34% dos votos e marca a saída de mais uma pessoa do grupo Gnomo da disputa.