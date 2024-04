Fora do BBB 24, Fernanda chora ao falar de ataques contra filho: ‘Cruel’

Fernanda, do BBB 24, confessou em entrevista à Maria Claire, que seu filho mais velho, Marcelo, de 11 anos, tem sofrido ataques na web. Ele é uma criança autista. A confeiteira também é mãe de Laura, de 6 anos.

"Mas tem muita gente falando merda dele [do filho Marcelo]. Meu irmão, que cuida das minhas redes, não está me deixando ter acesso a esses comentários, mas as pessoas estão desejando mal para ele [chora]… desejando mal para mim, chamando ele de "doente", falando que eu mereço uma criança "doente" e isso tá me doendo muito! [chora] Eu não estou entendendo o que é ser "artista" e o que aconteceu, porque não fui lá pra ser isso, fui pela escolha de tentar ter uma vida melhor", revelou.

‘Cruel’

"E quando você me pergunta se valeu a pena, só posso te dizer agora que sim, por conta do que veio de bom. Então, assim, quem julgou uma fala errada minha ainda se tornou uma minoria cruel, mas ainda uma minoria do que ganhei, do que estou descobrindo, do que estou querendo", comentou.

A ex-sister confessou que teve inúmeras falas problemáticas durante o reality show. "Houve muitos destemperos, de verdade. Falta corrigir algumas coisas, falta ter mais consciência. Tenho meus momentos de ignorância, sim. Estou querendo buscar conhecimentos, sim. Eu mesma não conhecia nem sobre o transtorno do meu filho, sou uma mãe atípica, sem conhecimento das outras, sem saber. Quero apoio, quero que me ensinem, estou muito aberta pra isso […]", disse.

