Jade Picon vai contar sua trajetória durante palestra em Harvard

Jade Picon, renomada atriz, empresária e influenciadora digital, com mais de 34 milhões de seguidores, está pronta para um novo marco em sua carreira. Neste sábado (6), ela será uma das palestrantes na Brazil Conference 24, realizada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Aos 13 anos, Jade já era financeiramente independente, e desde então sua trajetória de sucesso vem sendo reconhecida. Recentemente, a revista Forbes a destacou como uma das influenciadoras que melhor soube transformar sua marca pessoal em dinheiro. Além disso, sua participação no desfile da Tommy Hilfiger em Nova York gerou um valor de mídia estimado em R$ 14 milhões para a marca.

Durante a palestra, Jade compartilhará sua história desde os nove anos, quando iniciou sua carreira como modelo. Sua relação com marcas e moda evoluiu ao longo do tempo, culminando em colaborações com marcas globais e contratos com várias empresas importantes em seus respectivos mercados.

A Brazil Conference é um evento de destaque que promove discussões relevantes sobre o país. Organizada por estudantes, pesquisadores e professores brasileiros, a conferência tem como objetivo inspirar mudanças positivas no Brasil e já contou com a participação de figuras influentes, como a cantora Anitta.

